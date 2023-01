Caldas Country anuncia início da pré-venda de ingressos para o festival

O Caldas Country Festival 2023 irá abrir a pré-venda de ingressos na próxima quarta-feira (25). A festa acontece do dia 1º a 04 de novembro, na cidade de Caldas Novas.

As vendas do primeiro lote da 16ª edição da festa vão estar abertas apenas até a segunda-feira (30). com ingressos limitados. Já no mês de março, mais bilhetes serão liberados para o público.

Na última edição, em 2022, o festival reuniu mais de 30 atrações da música brasileira de diversos tipos. No total, foram apresentados para o público mais de 40 horas de programação.

Diversos nomes como Jorge e Mateus, Gustavo Mioto, Guilherme e Benuto, Ana Castela, DENNIS, Matogrosso e Mathias, Maiara e Maraisa já subiram nos palcos do evento.

Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados.