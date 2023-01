Sem nenhum adulto por perto, bebê tem cerca de 30% do corpo queimado com álcool

Um bebê de um ano e seis meses de idade teve aproximadamente 30% do corpo queimado por álcool no fim da tarde desta quinta-feira (19), em Uruaçu, Norte do estado.

Tanto as pernas quanto a região glútea da criança foram atingidas.

O Portal 6 apurou que a criança estava dentro de uma casa localizada no Bairro Morada do Sol, juntamente com três irmãos, todos menores de 10 anos, quando ocorreu o acidente.

Não havia nenhum responsável no local.

Devido a gravidade de vítima – que teve queimaduras de segundo e terceiro graus – ela foi encaminhada com urgência para o Hospital Centro Norte, sem nenhum acompanhante, onde ficou sob os cuidados médicos.