Aline e Bruno são os anjos da semana no BBB 23

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Aline Wirley e Bruno venceram a primeira prova do anjo do BBB 23 na tarde deste sábado (21), numa disputa que requeria um mínimo de destreza e habilidade. Cada dupla jogou em duas etapas. Na primeira delas, separados a uma distância de cerca de 10 metros, um jogador lançava a bolinha na direção de seu par, para que ele a capturasse com um puçá.

Em seguida, era preciso acertar a bola, quicando, na cesta com o nome dos participantes que se desejava eliminar da prova. Quem recebesse três bolinhas no pote estaria fora do jogo. A disputa final ficou entre as duplas formadas por Cara de Sapato e Amanda, e Aline Wirley e Bruno, que saíram vencedores.

Eles escolheram Sapato e Amanda para o almoço do anjo e deram a Fred Nicácio e Marília o castigo do monstro.