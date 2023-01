Aumento salarial vira impasse e professores estão prontos para acionar Justiça

A atualização do piso nacional dos professores em Goiás passa por um impasse jurídico e político entre entidades municipalistas e representantes da categoria. O aumento de quase 15% foi oficializado no início da semana e agora cabe às prefeituras e governos do estado viabilizar o pagamento do reajuste.

Se por um lado os gestores alegam ilegalidade na lei e dificuldades financeiras, os educadores reforçam que irão à Justiça para garantir o aumento de quase 15% confirmado pelo Ministério da Educação (MEC). Em meio ao embate, Estado e algumas prefeituras anunciam estudo e pagamento integral do piso.

O podcast Tema da Semana ouviu membros da Federeção Goiana dos Municípios (FGM) e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Goiás (Sintego) para repercutir os pontos de divergências e projetar como o pagamento irá ocorrer diante do impasse.

Ouça no Spotify