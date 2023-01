Em poucas horas, 2 bebês morrem tragicamente em Jaraguá

Em um curto período de tempo, os moradores de Jaraguá foram surpreendidos com a trágica notícia da morte de dois bebezinhos.

Ambos os casos ocorreram nesta sexta-feira (20) e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além dos profissionais do Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (Heja).

A primeira vítima foi um recém-nascido, que precisou ser socorrido por volta de 10h30, em decorrência de um possível engasgamento.

O segundo foi um garotinho de apenas 2 anos, que teria se afogado na piscina de uma chácara da família, na zona rural de Jaraguá, por volta das 17h50.

As duas mortes foram registradas pela Polícia Civil, sendo que, no caso do recém-nascido, o corpo foi recolhido pelo IML de Goianésia e será necessário a realização de exames para constatar a causa exata do falecimento.

Pelas redes sociais do vereador e radialista Dude Bill, inclusive, foram várias as pessoas que se compadeceram com os casos e deixaram mensagens de condolências aos familiares.