Uma das menores cidades do Brasil fica em Goiás e esconde muitas belezas

Terceira menor cidade do Brasil, com apenas 927 habitantes, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Anhanguera é uma cidade que esconde muitas belezas nos pouco mais de 56 km² de extensão

Apesar de pequena, o município localizado no Sul do estado possui alguns atrativos que não deixam nada a desejar a cidades maiores.

Um dos destaques para os turistas é a Prainha do Bandeirante, localizada às margens do Rio Paranaíba e que oferece diversas opções de esporte e lazer.

Os visitantes podem aproveitar as águas da Prainha para nadar, além de realizar passeios de moto aquática, caiaque, dentre outros. Ao lado do rio é possível descansar, ouvir música e praticar esportes como futebol de areia.

Outros atrativos da cidade são as ruas de pedra, que dão a cidade um ar histórico, além da Igreja de São José.