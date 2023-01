Se você se sente inseguro ao mandar mensagens no WhatsApp, com medo de que elas possam ser printadas, isso poderá não ser mais uma preocupação a partir de agora.

Tudo isso porque uma nova atualização na plataforma, que já está em vigor, permite com que os usuários enviem mensagens que não podem ser printadas por quem está do outro lado da tela.

Além de garantir a sua privacidade enquanto navega pelo aplicativo, o recurso fará com que você tenha uma segurança extra ao enviar qualquer tipo de conteúdo para alguém.

Então, se ainda não conhece a função, leia a matéria preparada pelo Portal 6 e aprenda como ativar o novo recurso.

Aprenda a mandar mensagens que não podem ser printadas no WhatsApp

Uma nova função lançada recentemente pelo WhatsApp promete ser uma ‘mão na roda’ para quem utiliza o aplicativo, mas se sente inseguro pelos prints.

Convenhamos que existem momentos na plataforma em que o medo bate mais forte e, por isso, abrimos mão de mandar mensagens por receio de que alguém possa printar a conversa.

Contudo, para garantir que situações como essa não ocorram mais, o aplicativo liberou, no final de 2022, a opção de mensagens em modo temporário.

Ou seja, dessa forma, ou enviar fotos para um contato na plataforma, o conteúdo ficará disponível por tempo limitado e, de quebra, não possibilitará a opção de tirar print.

Ao tentar capturar ou gravar a tela de uma imagem enviada no modo temporário, o usuário irá receber uma mensagem informando que a ação não é possível.

Para ativar a função, basta abrir uma conversa no WhatsApp e, em seguida, selecionar o ícone de “+” para enviar uma mídia. Depois, basta escolher uma foto na galeria que deseja enviar e clicar no número “1” que está localizado na parte inferior direita, perto do botão de enviar.

Assim, o recurso será ativado. Caso seja a primeira vez que você envie utilizando o recurso, uma notificação será exibida e basta clicar em enviar.