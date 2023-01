Homem tem surto psicótico e mata colega que vivia com ele, em Aparecida de Goiânia

Um homem foi morto pelo dono da casa em que ele morava na noite deste sábado (21), em Aparecida de Goiânia. Segundo testemunhas, o suspeito, de 25 anos, teria tido um surto psicótico.

A vítima ainda não foi identificada. O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) foi chamada até a residência onde o crime ocorreu, no Jardim Maranata, pela irmã do suposto autor.

De acordo com ela, o homem assassinado seria um morador do bairro que fora convidado pelo irmão a ficar na casa. Ele vivia no lugar há cerca de quatro dias.

Os policiais encontraram o corpo em um quatro da casa e acionaram o Corpo de Bombeiros. A vítima tinha a cabeça esmagada quando os militares a encontraram.

O homem foi detido pelos policiais e conduzido à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. Porém, ao chegar no local, o suspeito teve um novo surto e precisou ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Parque Flamboyant.

Após ser medicado, os policiais levaram o jovem até a delegacia, onde ele foi preso em flagrante. A família não soube identificar a vítima e relatou que os surtos do detido começaram há cerca de um ano.