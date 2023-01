Pouco conhecida, cidade em Goiás tem passeios surreais e rende fotos extraordinárias

Localizada a pouco mais de 500 km de Goiânia, próximo da divisa com a Bahia, Mambaí, na região Leste do estado, é uma cidade que oferece aos turistas passeios surreais e rende fotos extraordinárias.

Um dos principais pontos turísticos do município é a Gruta da Tarimba. Ela é o único habitat do Ituglanis boticário, uma espécie de peixe que só existe no local.

Mas nem só da gruta vive o município. Mambaí é um paraíso do ecoturismo e oferece diversas opções para os turistas que visitam a cidade.

Para os amantes da natureza selvagem, existem cachoeiras, cânions, fervedouros e poços azuis. Os mais aventureiros podem aproveitar o pêndulo em cachoeira, rapel em caverna, tirolesa, dentre outros.

Cartão-postal da cidade, a Cachoeira do Funil é um dos pontos turísticos mais procurados pelos turistas.

No local, é possível ficar em paz com a natureza, apenas contemplando a queda d’água, mas, caso esteja buscando aventura, é possível fazer o pêndulo ou o rapel.

Outro lugar que atrai visitantes é o Poço Azul. Apesar do nome, são três poços que se diferem entre si, valendo a ida a cada um deles.

O Fervedouro do Léo também é outro local que não pode ficar fora do roteiro dos turistas. Além do fervedouro, também existe um lago.

O lago possui uma formação de algas, enquanto o fervedouro possui água transparente sobre areia marrom, que dá um aspecto todo diferente ao local.