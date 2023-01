Apartamento que já foi de Gusttavo Lima em Goiânia tem luxos que não se encontra em Dubai

Com direito a elevador para carros e até spa, o antigo apartamento do cantor Gusttavo Lima, em Goiânia, é a prova de que o sertanejo não está para brincadeira quando o assunto é luxo.

Com itens que não se encontram nem em Dubai, o antigo lar do artista é avaliado em R$ 7 milhões e está localizado no condomínio Victorian Living Desire, em frente ao Shopping Bougainville, no setor Marista, área nobre da capital.

O imóvel é composto por 404 m², quatro suítes e possui até uma área destinada à Skydrive (elevador para carros).

Além do ‘estacionamento em casa’, o espaço também conta com ar-condicionado em todos os ambientes, estrutura acústica para a redução de ruídos externos, varanda gourmet com churrasqueira e ofurô.

Ao todo, o local possui 37 andares e, por conta disso, o espaço é capaz de proporcionar uma vista bem ampla de uma parte da cidade.

Dentro do condomínio é possível encontrar ainda brinquedoteca, academia, duas piscinas, segurança 24 horas, monitoramento 360º e área de spa.

Vale lembrar que, atualmente, o sertanejo, a esposa Andressa Suita e os filhos do casal estão morando em uma mansão às margens da GO-020.

Veja as imagens do local: