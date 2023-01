Cartório não aceita o nome que cantor escolheu para o filho e advogados são acionados

O quarto filho do cantor Seu Jorge foi concebido no último final de semana, na Maternidade São Luiz Star (SP), e, mesmo com poucos dias de vida, já se tornou um dos assuntos mais comentados da internet.

De acordo com o portal Band.com.br, desde o mês de outubro o artista teria avisado que o pequeno se chamaria Samba. O anúncio deixou milhares de internautas chocados e críticos.

Então, após o nascimento, Seu Jorge foi até o 28º Cartório do Jardim Paulista (SP) para registrar o caçula com o nome diferente. Porém, foi informado que não seria possível concluir o desejo.

Isso porque a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, pontua que “o oficial de registro civil não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores […]” e o nome Samba, por ser um estilo musical, poderia gerar transtornos à criança.

A namorada do cantor e terapeuta, Karina Barbieri, também concordou com o parceiro sobre o título para o recém-nascido. Diante disso, o casal decidiu acionar os advogados e iniciar o trâmite jurídico.

Advogado especializado na área cível, Ricardo Brajterman, confessou não ver problemas no registro do nome. “Não vejo nada de vexatório no nome Samba se vemos outros nomes ligados à cultura, à religião, aos hábitos e histórico familiar daqueles pais”, afirmou à Band.

Veja os tweets dos internautas indignados com a escolha:

Seu Jorge um homem tão gostoso e elegante me bota o nome do filho de Samba???? tipo????? o tanto que esse menino vai ser gastado na escola nao ta escrito nao — 𝐋𝐔𝐀𝐍𝐀 (@eupaiiva_) January 17, 2023