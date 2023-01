Convidados desistem de ir à festa de casamento após pedido feito pelos noivos

Festas de casamento costumam sair muito caras e, por isso, um casal de noivos decidiu inovar para economizar. O problema é que os convidados começaram a desistir de comparecer à festa.

Shelby Phelps, de 26 anos, e Garret, de 25, explicaram que gastaram apenas R$ 3 mil com uma festa “maravilhosa”, pois não serviram buffet, nem locaram um salão.

A noiva explicou que eles vivem em uma zona próxima a um rio. A ideia então foi improvisar tudo. O espaço utilizado era público, então qualquer pessoa poderia passar por lá, onde foi montado uma fogueira.

“Todos que compareceram se divertiram e não precisamos gastar milhares para ter o casamento perfeito”, contou.

A mulher pontuou que, quanto aos trajes dos padrinhos, pediu que fosse alguma roupa já encontrada no guarda-roupa de cada um. As flores escolhidas foram silvestres, colhidas no bairro em que moram.

Já os fotógrafos, bolos e demais comidas, cada convidado providenciou “como presente ao casal”, depois da dupla pedir que não se preocupassem em presentes físicos, mas sim contribuição para o evento.

“Um amigo fotografou, o outro filmou e um terceiro fez um bolo de cenoura com cobertura de cream cheese”.

“Foi como se Deus tivesse nos presenteado com o dia mais lindo possível. Havia borboletas por toda parte e foi como um sonho. Nossa cerimônia durou apenas cinco minutos”, finalizou a noiva.