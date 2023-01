Jovem que fez pedido pela internet fica assustada após abrir o pacote da encomenda que chegou

Imagine realizar uma compra online de um produto completamente novo, mas receber o item sujo e com aspecto de usado.

Parece surreal, mas foi o que aconteceu com a jovem Emily Carragher, que ficou assustada após abrir o pacote da encomenda que chegou.

Ela pensou ter comprado um par de botas novo, de cano alto e no número certo para ela.

No entanto, o que recebeu foi um produto cheio de lama e num modelo e tamanho diferente.

“Eles são nojentos”, disse Emilly enquanto mostrava o par de botas completamente divergente daquele que havia adquirido.

Responsável pelo produto, a loja Pretty Little Thing informou ao New York Post que pediram desculpas a cliente e um reembolso integral do valor pago.