Raio atinge caminhonete em rodovia de Goiás e imagens mostram como ela ficou por dentro

O motorista de uma caminhonete passou por apuros após o veículo ser atingido por um raio na BR-020, entre os municípios de Posse e Simolândia, no Nordeste do estado.

Ao G1, o mecânico que socorreu o condutor contou que a descarga atingiu a antena externa do veículo, provocando um curto-circuito.

“É um caso raro, porém todos os carros que têm antena externa correm esse risco. O raio atingiu a antena e passou para o sistema elétrico do carro, criou um curto-circuito, incendiou e derreteu o painel”, explicou Josimar, também conhecido em Posse como “Nego Bill”.

Além do painel, o para-brisa da caminhonete foi quebrado devido a violência da descarga elétrica. Segundo o mecânico, o motorista saiu do carro de imediato e não teve nenhum ferimento.

Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, o condutor foi salvo pelo “Princípio da Gaiola de Faraday”, que permitiu que a estrutura do veículo o protegesse contra o choque.