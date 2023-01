Filha de cantor sertanejo nasce em Goiânia pesando mais de 3 kg: “bem-vinda”

Um dos principais cantores do Brasil, Jorge, da dupla com Mateus, celebrou nas redes sociais a chegada de Luísa, terceira filha do sertanejo.

Ela nasceu na manhã da última segunda-feira (23), em uma maternidade de Goiânia, pesando 3,215 kg. “Bem-vinda, Luisa!”, diz a publicação compartilhada nas redes sociais.

Os primeiros registros foram acompanhados de diversos comentários companheiros do cantor no mundo da música, como o grupo Melim e os sertanejos Thiago Brava, Hugo Henrique e Matheus e Kauan.

A pequena é a terceira filha de Jorge, sendo a segunda do casamento com a esposa, Rachel Boscatti. O casal também são pais de Sara, de 01 ano e 08 meses.

O cantor também é pai de Davi, de 06 anos. A criança é fruto do relacionamento com a empresária e ex-companheira Ina Freitas.