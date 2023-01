Ganhou quase R$ 2 milhões na loteria, mas revelou que o dinheiro não compra o que ele mais gostaria

Um idoso contou que tirou a sorte grande na loteria comprando dois bilhetes de uma vez, conseguindo dobrar o prêmio inicial, mas o que mais comoveu a todos foi o desabafo dele: “me arrependo de não ter jogado mais antes”.

Ted Owens tem 76 anos e vive em Rhymney, no País de Gales, e explicou à mídia local que era acostumado a apostar, porém sempre escolhia apenas um bilhete.

Foi em um dia atípico que o sortudo quis fazer diferente e comprou dois tickets. Para a surpresa dele, a sequência foi a sorteada, fazendo com que recebesse £ 370 mil (cerca de R$ 2,38 milhões).

“Acho que sou o homem mais sortudo da cidade. Eu costumo comprar um ingresso, mas por algum motivo, comprei dois naquele mês e com certeza valeu a pena”, disse o idoso.

No entanto, Ted quis fazer uma desabafo – apesar da enorme gratidão – e acabou arrancando lágrimas de todos que o ouviram. “Eu só queria ter ganho o dinheiro há oito anos enquanto minha esposa ainda estava viva. Nós teríamos nos divertido com isso”, disse.

Apesar do luto, o ganhador levou os três filhos, as noras e a neta em um cruzeiro de nove dias, saindo do país em que vive rumo ao Caribe.

Além disso, Ted comprou um carro novo e tem usufruído dos bens com a família.