Guto Ferreira, treinador do Goiás, é alvo de comentários gordofóbicos de jornalista da TBC

O técnico do time Goiás Esporte Clube, Guto Ferreira, foi alvo de comentários preconceituosos por parte do jornalista Lucas Nogueira, da TV Brasil Central, durante uma cobertura da partida entre Goiás e Atlético Goianiense exibida no dia 15 de janeiro.

Ao longo da transmissão, o profissional passou a tecer críticas ao perfil físico do treinador afirmando que o homem estaria gordo demais e, por isso, o microfone do estúdio não caberia nele.

“Gente, nós temos um microfone aqui que chama lapela. No Guto não dá pra colocar lapela, não. Não tem pescoço, não tem um divisória aqui. Precisa cuidar disso” disse ele.

Em outro momento, ele chega a questionar se Guto estaria “comendo muita pamonha” e volta a reiterar que a lapela não caberia nele.

“Olha lá. Dá para colocar lapela aí, dá?”, perguntou ele apontando para uma foto do treinador que aparecia na tela.

Durante uma coletiva de imprensa realizada no domingo (22), o treinador tomou conhecimento do ocorrido e comentou sobre as falas de Lucas.

Ele afirmou que as atitudes do comentarista são perigosas e, por serem ditas em um grande veículo de comunicação, podem endossar ainda mais esse tipo de comportamento.

“Eu tenho cabeça para suportar tamanha humilhação. Será que um garoto tem? Todo mundo sabe o que o bullying provoca”, alegou.

Em nota, a diretoria do Goiás também se manifestou contra ao ocorrido e afirmou que, em pleno 2023, é inadmissível que casos como esse ainda aconteçam.

“O respeito é fundamental e deve nortear todas as relações. O preconceito, de qualquer natureza, é inconcebível, inaceitável e não será tolerado por nós”, diz em um trecho.

Após a repercussão, o comentarista Lucas também veio a público se desculpar pelos comentários realizados durante a transmissão.

“Sei que errei. Fiz um comentário que soou preconceituoso. Mas, neste momento, estou aqui para pedir desculpas a todos vocês… Prometo que isso não irá se repetir”, afirmou ele durante uma gravação.