Após colisão fatal com motociclista, homem se recusa a realizar teste do bafômetro e recebe voz de prisão

Policiais apontaram que o motorista do carro apresentava sinais de alterações psicomotoras

Samuel Leão - 21 de julho de 2024

Motociclista morre após batida. (Foto: Reprodução)

Na madrugada deste domingo (21), um homem recebeu voz de prisão após colidir o carro que dirigia com uma motocicleta, na avenida Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, e se recusar a soprar o bafômetro. O motociclista envolvido morreu no acidente.

Por volta das 02h30, ambos os envolvidos trafegavam pela região do Parque Oeste Industrial, passando pelo viaduto, quando colidiram fortemente. A moto, de modelo Honda Fan e cor vermelha, bateu de frente com a lateral do para-choque do veículo, de modelo Honda Fit e cor prata.

Pela força do acidente, a vítima foi lançada ao chão e sofreu graves ferimentos. O condutor do carro permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar (PM), quando prestou depoimento acerca do ocorrido.

Segundo ele, o motociclista vinha pela Rua do Petróleo quando adentrou a pista e o atingiu. O Corpo de Bombeiros compareceu e constatou o óbito da vítima ainda na pista.

O condutor do carro foi solicitado a realizar o teste do bafômetro e negou o pedido. Portanto, ele recebeu voz de prisão dos militares e foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML).

O pai dele compareceu à cena, realizou o exame e retirou o carro do local do acidente, em um guincho particular

. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e deverá ser investigado mais a fundo pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).