Pequena cidade em Goiás tem rio imenso e praia que é um convite para curtir calorão

Na divisa de Goiás com Minas Gerais, às margens do Rio Paranaíba, um pequeno município esconde uma das mais belas paisagens do estado. A pequena cidade de São Simão, a 367 km de Goiânia, ornamenta o Sudoeste goiano com praias e até cataratas para turista nenhum colocar defeito.

Na região, os viajantes costumam buscar o sossego do Lago Azul, formado pela barragem da usina hidrelétrica de São Simão. O local é indicado para prática de esportes náuticos e pescaria, e ainda conta com uma praia artificial com um quilômetro de extensão. No local, ideal para os que buscam fugir do calorão, há boa estrutura para receber os banhistas.

Na Ilha do Tombo, as Cataratas de Itaguaçu também se destacam entre os atrativos do município. Além de encantar pelo volume e a força das águas do Rio Paranaíba, o lugar é perfeito para a prática de canoagem e esportes mais radicais. O viajante ainda pode conhecer ilhas menores que ficam nas proximidades.

Os amantes da pesca podem comemorar. Realizada principalmente nas corredeiras do Rio Claro, a prática esportiva é marcante na atividade no município. São diversos estabelecimentos especializados na modalidade, que costuma realizar competições entre os melhores pescadores todos os anos.

São Simão possui, ainda, um rico acervo histórico e cultural. Todos os anos, milhares de turistas visitam a cidade em busca da gastronomia oferecida em um grande festival realizado nos feriados da Semana Santa, que já é tradição tanto para os moradores de Goiás quanto para os de Minas Gerais.