Prefeitura de Anápolis impõe regra após Parque das Águas tirar o sono dos moradores

Denúncias feitas por moradores do Jundiaí, bairro nobre de Anapolis, levaram a Prefeitura a impor regra para o Parque das Águas.

A partir de agora, as estações de esporte do novo cartão postal da cidade não poderão mais funcionar após às 22h. Vizinhos do parque reclamaram que perderam o sono, porque os equipamentos estavam sendo utilizados até de madrugada.

Com uma área de 18 mil metros quadrados, o local conta com campo de futebol society com grama sintética, quadras poliesportivas, quadras de areia para a prática de beach tennis, futevôlei, vôlei de praia ou futebol de areia.

Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o funcionamento limitado até às 22h está em conformidade com as normas do Código de Postura.

“Convém observar que em áreas residenciais, até o mesmo horário, o limite permitido de som de qualquer espécie não pode ultrapassar os 60 decibéis”, afirmou em comunicado à imprensa.

De acordo com a pasta, denúncias de poluição sonora podem ser feitas diretamente à Diretoria de Fiscalização e Postura.