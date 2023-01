Por mais que ainda seja bastante desconhecido por parte de grande parte dos brasileiros, os trabalhadores com filhos pequenos possuem o direito de receber um benefício mensal pago pelo Governo Federal.

De um modo geral, o salário-família é uma espécie de auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) distribuído aos beneficiários de acordo com a quantidade de filhos que o trabalhador possui.

Até 2022, o valor do benefício por filho era de R$ 56,47, no entanto, desde o dia 1º de janeiro de 2023 a quantia passou por um reajuste, passando agora para R$ 59,82.

A nova quantia foi anunciada no dia 10 de janeiro na portaria interministerial nº 26, onde também foi oficializada mudanças no teto dos benefícios do INSS distribuídos para os aposentados e pensionistas.

Vale ressaltar que para ter direito de receber o salário-família, os trabalhadores precisam seguir alguns pré-requisitos básicos.

Trabalhadores com filhos pequenos têm direito a receber benefício mensal; veja os requisitos

Para se enquadrar nos termos do salário-família e assim poder receber o benefício, os brasileiros devem primeiramente contar com filhos menores de 14 anos, ou então contar com algum integrante da família com deficiência, não cabendo neste último caso limite de idade.

Os interessados no auxílio também precisam receber mensalmente salário inferior à R$ 1.754,18, apresentar a caderneta de vacinação atualizada dos filhos de até seis anos, além de ser necessária a comprovação da frequência escolar dos dependentes de 07 a 14 anos.

Caso em uma mesma família, tanto o pai como a mãe recebam remuneração menor do que a imposta pelo programa, ambos podem garantir o recebimento do dinheiro extra.

Ademais, aposentados e pensionistas também podem garantir o salário-família, recebendo a quantia como um extra do auxílio que já recebe normalmente da Previdência Social.

Os trabalhadores interessados precisam solicitar o auxílio para os próprios empregadores, ou se forem funcionários avulsos, devem realizar a solicitação no sindicato ou órgão responsável pelo seu respectivo serviço.

Se o brasileiro já estiver recebendo algum outro benefício, como por exemplo o auxílio-doença, o requerimento deverá ser realizado especificamente no INSS.

Para aqueles que desejam renovar o salário-família, todo mês de novembro é necessário apresentar a caderneta de vacinação, enquanto a frequência escolar deve ser apresentada duas vezes ao ano, sendo em maio e em novembro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!