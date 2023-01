10 expressões goianas que só quem é raiz usa e sabe o significado

Quem nasce em Goiás já sai da maternidade com um dicionário de “goianês”. Existem algumas expressões que só quem é raiz usa e sabe o significado.

Para saber se você é mesmo um goiano do “pé rachado”, separamos algumas dessas palavras ou termos que só utilizamos aqui no estado.

1. Dar rata

Vamos começar com uma que ninguém gosta de ouvir: “dar rata”. Significa que a pessoa passou uma vergonha daquelas. Por exemplo: “nossa, mas você acabou de dar rata falando aquilo”.

2. Bão demais da conta

Significa algo que é muito mais que bom. Ou seja, ficou além da conta de ser bom e ficou “bão demais da conta”. Dá para usar em diversas situações.

3. Trupicar

Essa é para os distraídos que andam pelo estado. Quando uma pessoa “trupica” quer dizer que ela tropeçou em algo, podendo cair ou não.

4. Tem base?

A expressão é usada quando ouvimos algo difícil de acreditar, absurda e queremos dar ênfase. “Fulano fez isso, tem base?”.

5. Trem

É a palavra coringa no vocabulário de todos os goianos e pode ser usada em toda e qualquer situação para se referir a qualquer coisa. “Pega aquele trem lá pra mim”, pode ser a aplicação numa frase.

6. Pelejar

Neste caso, não tem nada a ver com brigar, sentido da palavra “peleja”. É sobre insistir em algo. “Eu vou pelejar até conseguir”.

7. Estrovar

Tem o mesmo significado da palavra “estorvo”, que é quando alguém impede alguém de fazer uma ação, mas foi adaptada para o goianês. “Fulano tá me estrovando o tempo todo”.

8. Encabulado

No mesmo sentido do “tem base”, ficar encabulado quer dizer que ficou surpreso com alguma coisa que ocorreu. “Fulano me deixou encabulado com o que ele fez”

9. Madurar

Outra expressão tipicamente goiana para dizer que algo amadureceu. É mais um termo derivado de outro que existe na língua portuguesa: madura.

10. Rensga

Por fim, uma expressão que só existe mesmo aqui em Goiás e que é muito difícil explicar para quem não é daqui. Rensga é quando queremos dar ênfase para algo impressionante.