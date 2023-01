Cuidou do esposo que sofreu acidente e não acreditou no que ele fez quando se recuperou

Uma jovem decidiu tornar pública a péssima história de desilusão que vivenciou com o marido e a reviravolta impressionou a internet.

Kate Sifuentes mora na Carolina do Norte (EUA) e explicou no TikTok que o ex teria sofrido um grave acidente de carro há alguns meses e ela se dedicou cuidando dele, enquanto ele lutava para sobreviver.

Enquanto o companheiro ainda estava hospitalizado, a esposa decidiu descobrir o porquê do acidente, já imaginando que a colisão teria sido ocasionada por desatenção – por estar no celular enquanto dirigia.

Dito e feito! Kate viu uma série de mensagens que ele teria trocado na data e horário do acidente, mas a história pôde ficar ainda pior. A jovem viu todas as traições do parceiro, inclusive os aplicativos de relacionamento em que ele participava ativamente.

Apesar da terrível decepção, a moça quis permanecer ao lado do parceiro, por causa do quadro de saúde dele. O homem havia sofrido um sério dano cerebral e derrames.

O paciente internado precisou enfrentar uma longa caminhada para se recuperar e Kate não o abandonou nem por um minuto. Ela contou nos vídeos que o auxiliou a voltar a andar, falar e até mesmo digitar no celular.

Outra desilusão

O problema foi que, quando o marido se recuperou totalmente, ele nem se preocupou em sentir gratidão pela mulher. Logo depois, o traidor voltou aos sites e às conversas com outras pessoas.

Kate relembrou como foi descobrir que estava sendo enganada novamente, depois de se dedicar tanto. “Fui eu que ensinei ele a usar o telefone, só para ele voltar a falar com mulheres ”, disse ela, que é mãe de dois filhos.

Agora, eles enfrentarão o duro processo do divórcio, já que o traidor alegou que não abrirá mão de nada que construíram juntos.

Veja!