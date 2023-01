Esse é o ranking dos objetos mais esquecidos no Aeroporto de Goiânia em 2022

Diante da necessidade de chegar com antecedência e cumprir os procedimentos das empresas aéreas, é comum que os passageiros mais afoitos ou desatentos acabem perdendo itens pessoais no Aeroporto de Goiânia.

A pedido do Portal 6, a concessionária do terminal, a CCR Aeroportos, realizou um levantamento no setor de achados e perdidos para identificar quais objetos são mais esquecidos no local. Embora os operadores acabem encontrando diversos objetos inusitados, são itens essenciais no dia a dia que ocupam mais espaço nos depósitos da empresa.

Os óculos, seja de grau, para leitura ou escuros, estão no topo da lista dos pertences deixados para trás. Travesseiros de pescoço, utilizados temporariamente para dar mais conforto nas viagens, e relógios também estão entre os mais encontrados pelos trabalhadores do aeroporto.

O top 5 é fechado por itens cuja a falta pode trazer uma grande dor de cabeça na viagem de férias ou na reunião de trabalho: notebooks e documentos pessoais. Além deles, a CCR aponta o esquecimento de cartões, chaves, celulares e, curiosamente, de malas vazias.

Caso o passageiro tenha esquecido algum objeto no local, é preciso entrar em contato com a concessionária através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800-727-4720, e dar o máximo de características do objeto. Caso se comprove a veracidade, o passageiro deve apresentar documentos pessoais para registro no formulário de devolução, no momento da retirada.

Já para aqueles que encontram algum objeto esquecido, a orientação é acionar um agente do aeroporto para fazer a entrega. De acordo com a CCR, os objetos ficam guardados no setor de achados e perdidos do aeroporto por um período de 90 dias.

Confira os principais itens esquecidos no Aeroporto Internacional de Goiânia, segundo a CCR:

1. Óculos

2. Travesseiro de pescoço

3. Relógio

4. Notebook

5. Documentos pessoais

6. Cartões

7. Chaves

8. Bijuterias (anel, pulseira e etc)

9. Celular

10. Malas vazias