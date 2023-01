Música sucesso de Jorge e Mateus é relançada com participação de Cristiano Araújo

Após mais de sete anos do falecimento de Cristiano Araújo, os fãs do sertanejo terão a oportunidade de escutar a voz do cantor em mais uma música. Em homenagem ao legado do artista, a dupla Jorge e Mateus relançou uma canção póstuma com a participação do dono do hit “Cê que Sabe”.

O single, intitulado “Tempo ao Tempo”, é uma regravação de um dos principais sucessos dos cantores, em 2010, e foi divulgado nesta terça-feira (24) – data em que Cristiano completaria 37 anos.

Além da música, um videoclipe com algumas filmagens do sertanejo e da dupla também foi compartilhado no canal de Araújo no Youtube.

No final da gravação, os cantores ainda fazem questão de deixar um recado para o amigo, que faleceu em um acidente de carro em 2015.

“É, estamos cantando juntos mais uma vez, meu amigo”, disse Jorge. Já Mateus completou afirmando “Sempre saudades”.

Nas redes sociais, o pai do sertanejo, João Reis, também comentou sobre o lançamento e afirmou que a música é um presente da dupla para todos.

“É um presente do Jorge e Mateus para todos nós deste dia que é o aniversário do Cristiano. É um presente para mim, para minha família, para o Cristiano e para todos os fãs”, afirmou.