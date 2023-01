Prefeitura de Goiânia anuncia quase 2 mil aprovados em concurso público, nesta quarta (25)

O Prefeito de Goiânia anuncia nesta quarta-feira (25), em entrevista coletiva, marcada para às 10h, a convocação de 1.972 servidores aprovados no concurso público. Os setores abrangidos são: Saúde, Educação, Assistência Social, Esportes, Infraestrutura e Planejamento.

O número de chamados é superior ao previsto incialmente, de 1.376 vagas. Nessa primeira leva, o maior número de profissionais convocados será na área da Saúde, com 888.

Neste e em outros cargos, portanto, já existe a convocação de aprovados no cadastro de reserva do certame. É o caso do cargo de auxiliar de atividades educativas, que tinha previsão para 200 vagas. Serão chamados, nesta primeira convocação, outros 200, o que totaliza 400 colaboradores.

O secretário de Administração, Denes Pereira, aponta que o grande número de convocados, já no primeiro chamamento do concurso, demonstra a demanda pelos profissionais.

“Ficamos 10 anos sem um concurso de grande porte. Goiânia cresceu em população, número de obras, prédios públicos, e aumentou a necessidade de oferta de serviços. Por isso, a necessidade de repor nosso quadro de servidores”, destaca o titular da Semad.

Organizado pelo Instituto Verbena, antigo Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), o certame contou com mais de 100 mil candidatos a cargos em todos os níveis (fundamental, médio e superior).

As provas foram realizadas em maio e junho do ano passado. O resultado foi homologado no dia 30 de setembro.