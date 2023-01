No zodíaco, existem três signos que as pessoas pensam que traem, acabam atribuindo uma fama injusta, mas no final das contas são muito fiéis e amáveis.

Essas casas astrológicas acabaram saindo um pouco difamadas por conta do estilo de vida mais livre e isento de cobranças, porém quando estão verdadeiramente apaixonadas, dificilmente se deixarão cair em tentação.

E, caso haja algum desejo intenso, elas agirão corretamente – terminando com o parceiro – pois não abrirão mão dos anseios. É, são verdadeiras, mas podem ser individualistas sim.

Isso não quer dizer que sejam ruins ou egoístas. Apenas tratam a própria vida como prioridade. Inclusive, se todos se priorizassem, haveria menos problemas e sofrimento.

Confira agora quais os 3 signos que as pessoas pensam que traem nos relacionamentos, mas eles são fiéis:

1. Sagitário

O sagitariano acabou recebendo uma terrível fama de infiel, namorador e falso por conta do jeito que escolhe levar a vida – regada a festas, viagens e um amplo círculo social.

Mas a verdade é que, caso o nativo se apaixone, ele se doará para essa pessoa e fará o possível para que seja um relacionamento duradouro e concreto.

Mas não queira amarrar os sagitarianos em um cubículo e cortar as asas deles. Isso será sufocante e logo mais o amor poderá escorrer por água abaixo.

2. Escorpião

O escorpiano também foi bastante injustiçado com o título de mais infiel, por ser muito hedonista. Mas a culpa disso tudo é do planeta Vênus, que o rege.

Realmente, o nativo é muito sensual e instigante, mas isso não o torna mais apto a trair. Pelo contrário, esse signo detesta mentiras e traições.

Ele seria incapaz de perdoar as inverdades de um parceiro. Por isso, dá exemplo no quesito sinceridade. E, caso queira sair para um novo partido, com certeza ele dirá a verdade.

3. Leão

Por fim, o leonino também tem uma longa fama de ser um traidor de carteirinha. Mas a verdade é que ele é apenas um excelente galanteador.

Quando apaixonado, o nativo prioriza a lealdade nas relações. É cuidador, honesto e romântico.

Está na hora de quebrar esses tabus com esses nativos e abrir mais os olhos para aqueles que tem um carinha de anjo, mas podem ser terríveis, como os piscianos e os librianos.

