Anápolis fecha 2022 com maior número de picadas de escorpião em Goiás

Anápolis teve, em 2022, o maior número de casos de picadas de escorpião em Goiás. Segundo dados da Vigilância em Saúde e Sanitária, foram 85 ataques do animal.

Informações compiladas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) apontam que Goiânia teve 82, Rio Verde ficou com 73, assim como Formosa. Em todo o estado, foram 921 registros desse tipo no ano passado.

Há um período específico em que os casos aumentam, segundo o diretor de Vigilância em Saúde e Sanitária, Gúbio Dias Pereira.

“Desses 85, os principais meses que ocorreram o maior número de notificações foram setembro, outubro e novembro. Ou seja, justamente o período em que está finalizando a seca e iniciando a época das chuvas, o maior período de multiplicação e reprodução dos pequenos insetos”, apontou.

“Então, com mais insetos, mais oferta de comida e os escorpiões ficam mais ativos e por ventura também pode ocorrer o maior número de picadas”, completou.

Como evitar

Os escorpiões são de hábitos noturnos e costumam se esconder durante o dia. Por isso, é importante saber como evitar encontrá-lo.

“Durante o dia, ele permanece escondido em entulhos, locais úmidos, escuros, em baixo de terras, pedras, dentro de casas. Então, geralmente quando [o ataque] é pela manhã acontece nesse tipo de situação, as vezes na limpeza do quintal, no arrastar de um móvel, no abrir de um ralo, porque ele pode se esconder na rede de esgoto”, afirmou.

Os moradores também devem deixar o quintal de casa o mais limpo possível para evitar insetos e consequentemente, os escorpiões.

No entanto, caso a picada aconteça, a vítima da picada deve buscar atendimento médico o mais breve possível, havendo riscos maiores para idosos e crianças.

O diretor de Vigilância em Saúde e Sanitária reforça ainda que em Anápolis, o Hospital Municipal Alfredo Abrahão é referência no atendimento não somente de escorpião, como também no tratamento de venenos de outros animais.

Ao encontrar o animal em casa o morador deve de imediato acionar o Centro de Zoonoses por meio do telefone (62) 3313-1336 para que uma equipe possa ser encaminhada ao local para realizar o recolhimento do aracnídeo.

