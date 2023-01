Ingressos para o show de Murilo Huff em Anápolis começam a ser vendidos

Os valores e o local para o show do cantor Murilo Huff em Anápolis foram divulgados nesta quinta-feira (26). O evento acontecerá no dia 15 de abril, no Centro de Convenções, na BR-060.

Essa é a primeira vez que o sertanejo realiza show na cidade. Ele vai apresentar todos os sucessos, e seu lançamento “Ao Vivão 3”.

Seu currículo musical tem diversos hits como “Transplante”, “Zé Da Recaída”, “Bem Pior Que Eu”, “Dois Enganados” e “Frieza”. O sertanejo promete entregar um super show na cidade.

Além do show do cantor Murilo Huff em Anápolis, o evento “Pra Ouvir Tomando Uma – A Festa”, contará ainda com a presença do artista conhecido como Baile do Mário.

Os camarotes já podem reservados pelo número (62) 9 8133-5276. Já a abertura para as vendas dos ingressos promocionais começam no dia 14 de fevereiro, e poderão ser divididos em até três vezes sem juros.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 110 no valor promocional e chegam a R$ 3 mil para os camarotes.