Uma mulher estava vivendo um novo caso romântico enquanto mantinha um casamento fadado ao fracasso com o antigo parceiro e, graças a um robô, decidiu dar uma reviravolta na vida.

A história atípica foi publicada pelo tabloide Daily Mail, que identificou a envolvida como Sarah, uma tecnóloga de 37 anos. Ela estaria confusa em assumir o relacionamento com o novo amor, que conheceu em um site de encontros, há seis meses.

Segundo o jornal britânico, a mulher recorreu ao ChatGPT, um robô comandado por uma inteligência artificial. A plataforma tem como um dos fundadores o bilionário Elon Musk.

A ferramenta foi programada para responder uma grande variedade de perguntas, em tom de voz humano. Inclusive, tem se tornado um “guru do amor”. E foi justamente neste chat que Sarah decidiu perguntar se deveria ou não terminar com o marido traído.

Ao robô, a tecnóloga contou que o casal já estaria brigando há tempos e que o vínculo estava desgastado. A ideia foi pedir que a máquina criasse uma possível história que poderia acontecer com ela, caso largasse o matrimônio.

“Eu basicamente pedi ao aplicativo para escrever uma história para mim – com base na minha situação atual – dizendo o que a pessoa da história deveria fazer em se estivesse em um casamento fracassado enquanto experimentava a emoção do caso que estou tendo”, disse ao tablóide.

“O que é mais fascinante foi como ele pegou tão bem no meu dilema e até considerou meus sentimentos. No final da história me disse que eu deveria colocar minha felicidade em primeiro lugar e deixar meu marido. O que já fiz”, revelou.

“Isso me deu o empurrão que eu precisava para dar o salto e deixar um relacionamento que estava em crise há muito tempo”, destacou a britânica, que agora está morando com o amante.