Presos envolvidos no roubo e sequestro de caminhoneiro em Anápolis

Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira (26), no Bairro Summerville, pelo envolvimento no roubo e sequestro de caminhoneiro em Anápolis.

O Portal 6 apurou que o crime ocorreu na última quarta-feira (25), nas proximidades de um posto de combustível, na saída para Jaraguá.

Após o roubo, o trabalhador foi levado para cativeiro e obrigado pelos criminosos a se embebedar. Na residência foram encontradas bebidas alcóolicas e diversos recibos.

A prisão ocorreu durante um patrulhamento da PM pelo bairro. Os militares avistaram um veículo com as mesmas características do que foi utilizado para cometer o crime e abordaram o suspeito.

Levado até o local, a vítima do sequestro reconheceu o cativeiro. Os suspeitos foram levados até a Central de Flagrantes da Polícia Civil.