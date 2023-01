Caixa abre programa de estágio com vagas em diversas cidades de Goiás

A Caixa Econômica Federal abriu 6.800 vagas para contratação de estagiários em todas as regiões do país. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Em Goiás, há oportunidades para estudantes dos cursos de arquitetura, engenharia, direito, pedagogia, psicologia, serviços sociais, ciências sociais e ciências políticas em Anápolis e Goiânia.

Para nível médio ou técnico há vagas para estagiários em cerca de 80 municípios do estado. Todos os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos.

O edital reserva 10% das oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD) e 30% para pessoas que se autodeclararem negros (pretos ou pardos).

Os candidatos inscritos vão passar por uma prova online. Os de nível superior ainda devem passar por uma entrevista.

O valor da bolsa auxílio varia entre R$ 400, para os níveis médio e técnico, e pode chegar a até R$ 1.000, para os estudantes de graduação, de acordo com a carga horária. Além disso, os estudantes também devem receber vale-transporte de R$ 130 por mês.