Homem recebe golpe de facão após discussão com esposa durante almoço

Às autoridades, cada um dos cônjuges apresentou história distinta a respeito do que havia ocorrido

Davi Galvão - 14 de dezembro de 2024

Homem apresentava um corte na região do braço. (Foto: Reprodução)

Uma briga entre marido e mulher precisou da intervenção da Polícia Militar (PM), na tarde deste sábado (14) em Anápolis, após a esposa, que alegou ter sido agredida, utilizar um facão para desferir um golpe no companheiro.

De imediato, as autoridades foram até a residência do casal localizada no bairro São José onde encontraram o esposo sentado na calçada, sangrando e com um corte no braço. A companheira também estava aguardando no portão da casa.

Aos policiais, ela contou que o marido havia saído mais cedo para a casa de amigos, onde consumiu bebidas alcoólicas e entorpecentes. Ao tornar para a residência, foi almoçar e, já agressivo, começou a discutir com a esposa, chegando a quebrar um dos pratos no chão e empurrá-la contra a parede.

Ela sustentou que correu para a sala, enquanto o homem proferia ofensas. Assim, temendo uma maior escalada do conflito, ela pegou um facão, que ficava próximo à porta, e jogou contra ele.

Já o marido apresentou uma versão diferente às autoridades. Segundo ele, ao chegar para almoçar, questionou a companheira acerca de uma pimenta que estava na geladeira, o que desagradou-a, tendo sido ela quem começou a ofendê-lo, culminando no golpe com o facão.

Diante do corte no braço do homem, a equipe policial conduziu-o até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, onde recebeu atendimentos médicos.

Como o marido afirmou que não queria representar criminalmente contra a esposa, não foi realizada nenhuma prisão, com as autoridades registrando o ocorrido.