Família desiste de ir em casamento após ser informada da exigência feita pelos noivos

Um noivo decidiu compartilhar como foi ter o sonho destruído após a família desistir de ir na festa de casamento deles por causa de uma única exigência que ele e a parceira teria decretado.

No fórum Mumsnet, o homem explicou que havia planejado com a futura esposa e alertado os parentes que não seria permitido a entrada de crianças, já que seria uma festa apenas para adultos.

Os fatores para a decisão são variados, como corte de despesas, músicas, agitação e o teor da festa também. O problema é que todos ficaram revoltados, incluindo a própria mãe dele.

“Minha mãe afirmou que não iria e meus outros familiares me mandaram retirar a regra pois meu irmão e minhas duas irmãs têm filhos pequenos, menores de 3 anos”, contou no desabafo.

“Por causa disso nós precisamos alterar todos os planos e agora estamos nos casando sozinhos no exterior e depois fazendo uma pequena festa para a família, ainda assim as coisas estão complicadas no meu relacionamento”, disse.

“Ela está com tanta raiva da minha família que mesmo após eles pedirem desculpas e dizerem que fariam o casamento dar certo, ela ainda o considerou arruinado”, pontuou o homem.

“Minha noiva agora odeia que eu fale com minha família e quer saber em detalhes todas as conversas que tenho com eles, então sempre preciso explicar tudo o que foi dito. Não sei mais como lidar com essa situação”, finalizou.

Os internautas dividiram opiniões. Enquanto alguns entendiam o lado dos noivos e, principalmente da noiva, de ficar chateada com a atitude da sogra, outros usuários acreditaram ser um exagero.

“Se eles já pediram desculpas e está tudo combinado, para que ficar alimentando ódio? Só vai desgastar seu relacionamento”, comentou um.

“Esperar que sua família fosse a um casamento sem filhos sendo que vários deles têm filhos pequenos não era o plano mais sensato”, disse outra pessoa.