Funcionário de empresa de internet de Goianésia morre eletrocutado em poste

Um homem de 48 anos morreu nesta sexta-feira (27), no povoado de Morro Branco, em Goianésia, após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava em um poste da cidade.

O Portal 6 apurou que no momento do acidente de trabalho ele estava prestando serviços para uma empresa de internet do município.

Ele estava acompanhado de outro colega de trabalho e foi encaminhado à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Goianésia, mas não resistiu.

A empresa de internet acompanhou todos os procedimentos juntamente com a família da vítima.

Foi solicitada a realização de exame cadavérico e de perícia no local do acidente. A causa será investigada pela Polícia Civil (PC).