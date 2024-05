Polícia Civil indicia ex-sargento da FAB suspeita de aplicar golpes de R$ 800 mil em amigos e perder tudo com ‘jogo do tigrinho’

“Ela me enviou um ‘zap’ falando que uma cliente dela tinha sido sorteada num consórcio e a cliente não poderia retirar o bem, pois estava com o nome sujo. Então, ela me ofertou se eu queria comprar essa carta contemplada […] Como eu estava com planos de trocar o meu carro, eu aceitei, depositei, confiei que era conhecida e vendia consórcios”, disse.

De acordo com o Portal Metrópoles, que revelou a identidade da mulher através da coluna Na Mira, o prejuízo total das vítimas está em torno de R$ 800 mil e a principal suspeita é que todo o dinheiro tenha sido investido e perdido pela ex-sargento em “jogos de tigrinho”.

Tamyla também teria cometido o crime apenas com pessoas que estavam no círculo de amizades dela. Ela teria sido expulsa da FAB entre 2018 e 2019, justamente por ter sido condenada por um crime de peculato.