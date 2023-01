Governo de Goiás realiza sorteio com premiação que soma R$ 200 mil e divulga lista; veja os nomes

Foi realizado na quinta-feira (26) o primeiro sorteio do programa Nota Fiscal Goiana (NFG), do Governo de Goiás. A iniciativa visa estimular os consumidores a inserirem CPFs no momento da compra em troca de premiações em dinheiro.

Ao todo, a compensação integral entregue aos inscritos foi de R$ 200 mil, com 3.227.561 bilhetes gerados ao longo do sorteio.

O maior prêmio, no valor de R$ 50 mil, foi arrecadado por Júlio Toshio, morador de Goiânia. Três consumidores foram premiados com R$ 10 mil cada, sendo eles: Ivete Rodrigues da Cunha (Anápolis), Alexandra Costa Davi (Goiânia) e Rosa Maria Xavier Sales (Cidade Ocidental)

José Antônio Perez Alvarez, Fatima Oliveira Ortega – ambos da capital – Adriana Martins (São Domingos) e Deiviane Teixeira (Rio Verde) também foram contemplados no valor de R$ 5 mil cada. Outras 50 premiações de R$ 1 mil e 100 de R$ 500 também foram distribuídas.

O resgate do prêmio pode ser feito pelos ganhadores por meio da página da NFG, após o preenchimento dos dados bancários. A transferência será feita em até 30 dias.

A lista completa dos ganhadores pode ser conferida aqui.

Como participar?

Os sorteios são realizados mensalmente, sempre na última quinta-feira do mês. Para participar, os consumidores devem, primeiramente, realizar um cadastro no site nfgoiana.economia.go.gov.br/nfg/cidadao/cadastrar.

Após o preenchimento do formulário, os participantes devem desembolsar, em qualquer estabelecimento do estado, um valor mínimo de R$ 100 – juntamente com a colocação do CPF na nota – para que um bilhete, de 1 ponto, seja gerado.

Vale lembrar que, além da possibilidade da premiação, os contribuintes também garantem desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que pode variar de 5% a 10%.