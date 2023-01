Jovem viraliza contando o segredo que as mulheres solteiras precisam saber

Uma jovem revelou um segredo que toda mulher solteira precisa saber para diminuir os gastos mensais e o relato curioso acabou viralizando no TikTok.

Conhecida como Vivian Tu, ela explicou que começou a aceitar os convites dos pretendentes para sair durante seis dias da semana e, com isso, passou a não precisar mais fazer compras pra casa.

“Entre os anos de 2016 e 2018 eu não comprei mantimentos nem uma única vez. Provavelmente economizei cerca de US$ 150 por semana”, disse na legenda do post.

Os internautas ficaram chocados por vários fatores, entre eles “como ela conseguia tantos contatinhos?” e “como teve essa brilhante ideia”. Então, recentemente, a mulher voltou a falar sobre o assunto.

“Não comecei a ir a encontros apenas para comer. No entanto, realmente notei uma facilidade com as finanças enquanto procurava um amor”, explicou a visionária.

Porém, com a fama de interesseira expandida, Vivian se defendeu alegando que a atitude foi um acaso que trouxe benefícios, mas que segue em sites de relacionamentos – em busca do grande amor.

“Na minha opinião, ir deliberadamente a encontros para uma refeição grátis não é uma ótima ideia”, confirmou.

Mas os pontos positivos foram altos. “Com as economias consegui comprar coisas e investir bastante, como em poupança e uma bolsa preta Prada para substituir minha sacola Longchamp esfarrapada”, pontuou.