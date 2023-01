Morando na rua e dado como morto, goiano teve a vida transformada após ser notado por cantor sertanejo

Do dia para a noite, a vida do morador em situação de rua João Coelho Guimarães, de 44 anos, foi transformada por um simples ‘esbarrar’ com o cantor sertanejo Alessandro Lobo, também conhecido como Alê Paixão.

Por pelo menos três anos, o homem percorreu as ruas do Setor Marista, em Goiânia, em busca de latinhas para conseguir o sustento do dia.

As longas caminhadas pelo mesmo bairro – e trajeto – facilitaram a aproximação do morador de rua com o artista sertanejo, já que o cantor possui uma loja de artigos masculinos que oferece serviços de barbearia na região.

Como já era de praxe, o rapaz passou pelo estabelecimento, mas, dessa vez, decidiu parar na porta do local para fazer um pedido diferente: uma lâmina para que pudesse se barbear.

Mas João foi surpreendido com um tratamento completo e digno de um cliente. Ele teve a barba, o cabelo e bigode feitos, ganhou almoço, além de três camisas, uma calça, calçados e até um paletó.

Após o resultado final, algumas fotos do antes e depois do rapaz foram compartilhadas no perfil do estabelecimento e repercutiram na web.

A alta movimentação nas redes foi capaz de ajudar a família do rapaz, que mora em Brasília, e acreditava que ele estava morto, a encontrá-lo após mais de 10 anos sem contato.

Apesar do reencontro, Alessandro informou ao Portal 6 que João optou por continuar morando nas ruas e, atualmente, não tem contato com a família pela falta de um telefone celular.