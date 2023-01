Previsão é de chuvas mais fortes com ventos de até 100 km/h neste fim de semana em Goiás

O último fim de semana de janeiro será marcado por chuvas ainda mais fortes do que as vistas recentemente em Goiás. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para o estado e chama a atenção dos moradores da região Oeste, para onde são previstos 60 mm de água somente neste sábado (28).

Municípios como Anicuns, Aragarças e São Luís dos Montes Belos devem ser os mais afetados pelos temporais. Além do Oeste goiano, as regiões Norte e o Leste preocupam os meteorologistas do Inmet, com previsão de pelo menos 90 mm ao longo do fim de semana em cada uma.

Goiânia também está no radar do instituto devido ao acúmulo de chuvas observado em janeiro. A média pluviométrica para o mês é de 249 mm, mas a capital já recebeu 273 mm até esta sexta-feira (27). A tendência, como em todo o estado, é que as chuvas tenham duração mais longa e consequentemente apresentem mais volume.

Para o sábado, a previsão é de variação de nebulosidade e sol, com a combinação entre umidade e altas temperaturas favorecendo a formação de áreas de instabilidade no estado. O domingo (29) deve seguir o prognóstico do dia anterior, com chuvas menos intensas e sensação térmica menor para o Centro-sul goiano.

De acordo com o Inmet, rajadas de ventos intensos devem atingir a região durante as fortes chuvas. As ventanias podem ir de 60km/h até 100 km/h. A orientação do instituto, neste caso, é não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Os municípios também têm risco de sofrerem com corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. É recomendado acionar a Defesa Civil em emergências relacionadas ao problema por meio do telefone 199.