Professor de Anápolis revela como pretende ‘cumprir’ promessa após vitória do Botafogo

Acostumado com as "pipocadas do clube", ele contava com uma das duas vitórias, mas conseguir ambas foi quase como a "tempestade perfeita"

Samuel Leão - 11 de dezembro de 2024

Alunos e amigos cobram do professor a tatuagem prometida. (Foto: Reprodução)

Animado com a boa fase do time do coração, o Botafogo, o professor de Geografia em Anápolis e Goiânia, Brenner Paixão, se deixou levar pelo sentimento que transborda até no nome e fez uma promessa ousada. Em um vídeo, ele disse que iria tatuar o rosto do John Textor, proprietário do Botafogo, no peito, caso o time fosse campeão da Libertadores e do Brasileirão 2024.

Acostumado com as “pipocadas do clube”, ele contava com uma das duas vitórias, mas conseguir ambas foi quase como a “tempestade perfeita”, ou um raio caindo duas vezes no mesmo lugar. Agora, em deleite pelos títulos recém-conquistados, ele terá que lidar com o peso das próprias palavras.

Ao Portal 6, Brenner contou como foi o dia do jogo contra o São Paulo, que garantiu o título no campeonato de pontos corridos e concretizou o objetivo tão sonhado. Além disso, revelou também estar sofrendo uma pressão intensa, de alunos, colegas e amigos, para realizar o compromisso firmado em um momento de descontração.

“Assisti em casa mesmo e, de fato, foi surpreendente. Apesar de acreditar no Fogão, mesmo assim achava muito difícil ganhar o torneio e, por isso, a promessa da tatuagem” comentou, aos risos.

Após acompanhar os eletrizantes 90 minutos do jogo, que foi cravado pelo gol de Gregore, alvo de polêmica após ser expulso aos 29 segundos de jogo na final da Libertadores, ele tirou o grito de campeão brasileiro, entalado há quase 30 anos na garganta. Apesar do empate garantir o título, o gol nos acréscimos foi a confirmação final da conquista.

“Eu saí que nem um louco pelas ruas de Anápolis, buzinando com o som no máximo, tocando o hino do Botafogo, e também balançando a bandeira. A carreata não juntou muita gente, encontramos só uns dois carros buzinando, apenas, porque não tem tanto torcedor do Fogão”, relembrou.

Cobrança



Tomado pela alegria, ele ainda comemora o marco histórico na trajetória do clube. Por outro lado, em razão do vídeo divulgado antes das decisões, prometendo a tatuagem, Brenner passou a receber “cobranças em massa”, especialmente de alunos, pedindo que ele fizesse a tatuagem.

“São várias, centenas, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Todos os alunos de todas as escolas, em Anápolis e Goiânia, e também professores, além dos diretores das escolas. Todos estão cobrando!”, revelou.

“Quero saber é da tatuagem, meu amigo”, comentou um internauta, seguido por outros: “Vai ter que tatuar agora hein, faz o Textor com o boné azul ainda”, e “Cadê o vídeo da tatuagem, se precisar de recomendações, conheço um cara brabo”.

Apesar disso, Brenner, que é louco pelo clube, mas nem tanto, explicou que a promessa tinha “entrelinhas”, e que os termos não foram 100% claros, dando margem para a interpretação. Esperto, como um professor naturalmente tem de ser, ele explicou como “sairá pela tangente”.

“Agora o jeito é cumprir a promessa, mas, conforme eu disse na reportagem, Henna também é tatuagem, o jeito será ir à praia e fazer. Não havia dito se ela seria verdadeira ou não. Irei ao Nordeste, no final deste ano, e cumprirei o que foi prometido”, concluiu.

Por fim, após as tão sonhadas conquistas, ele ainda afirmou: “A confiança agora é tanta que iremos ganhar do Real Madrid, no dia 18 de dezembro, pelo mundial!”.