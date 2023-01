Conheça o chalé escondido na Chapada dos Veadeiros que tem vista de tirar o fôlego

Quando o assunto é descansar e esquecer o mundo lá fora por um fim de semana, é a Chapada dos Veadeiros que os goianos mais procuram. A já conhecida tranquilidade do cerrado e as paisagens de um dos parques mais bonitos do país, contudo, podem ser melhor aproveitadas se o visitante encontrar a hospedagem ideal. Ou melhor, o sítio ideal.

Localizado entre as cidade de Alto Paraíso e a vila de São Jorge, o Sítio São Chico esconde um tesouro quando se trata de buscar refúgio para repousar e recarregar a bateria. O lugar conta com um chalé para duas pessoas e tem vista privilegiada para as montanhas, incluindo o Morro da Baleia – cartão postal da Chapada.

Apesar de uma arquitetura rústica, a casa de campo possui uma infraestrutura que oferece conforto e segurança em meio à natureza. O local tem banheiro privativo, armários tipo closet, cozinha americana, frigobar e pergolado com duas redes. Também há uma bancada de trabalho em madeira com duas cadeiras para os workaholics de plantão.

O espaço faz parte de uma propriedade maior, que pode ser alugada pelo Airbnb. A casa é ampla e possui deck, piscina e varandas que também proporcionam vista da vegetação de tirar o fôlego. Outro atrativo é a mata nativa com palmeiras de buritis por onde passa o córrego Boa Vista. O lugar é excelente para comtemplar o pôr-do-sol e céu estrelado.

Na propriedade, são três quartos, incluindo uma suíte para casal. A residência ainda conta cozinha equipada, sala de jantar e sala de estar integradas e rodeadas por um jardim de inverno. É disponibilizado ao hóspede estacionamento, rede de Wi-Fi, roupas de cama e banho, além de área para fogueira e pira.

Nas avaliações, os usuários não poupam elogios. “O sítio fica no meio do mato, o suficiente para nos sentirmos em plena natureza, mas ainda assim de fácil acesso”, escreveu um. “É ideal pra família e para amigos querendo um lugar muito aconchegante e relex no coração da Chapada do Veadeiros”, conclui outro.