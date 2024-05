Vapt Vupt da Praça Cívica será reformado; saiba onde buscar documentos e outros serviços

Samuel Leão - 10 de maio de 2024

Unidade do Vapt Vupt. (Foto: Governo de Goiás)

A unidade de atendimento do Vapt Vupt da Praça Cívica irá passar por reformas a partir da segunda (13) com previsão de retomada até o fim do ano. Assim, os goianienses que tinham agendado a retirada de documentos ou alguma outra prestação de serviço devem ficar atentos.

Todos os servidores que atuavam no local serão integrados em outras unidades da capital, para evitar uma interrupção dos trabalhos ou saturação dos estabelecimentos restantes. No entanto, os documentos que já foram emitidos na Praça Cívica, serão repassados para o Vapt Vupt da Praça da Bíblia.

Vale ressaltar que a retirada deles não demanda agendamento, bastando apenas comparecer e solicitar a identidade, certidão, título ou qualquer outra documentação.

A unidade deve retornar à normalidade no final do ano deste ano – segundo previsão da gestão. O prédio em reformas receberá uma nova pintura e a modernização do espaço, com um investimento de mais de R$ 500 mil.

No mesmo contexto de alterações, também irá ocorrer o encerramento das atividades do Vapt Vupt de Buena Vista, já no dia 23 de maio. Portanto, os documentos serão redirecionados para outra unidade, no caso para o Vapt Vupt do Shopping Bougainville.

Entretanto, isso vale apenas para os RGs e CNHs já emitidas, enquanto Passe Livre e cartões do Ipasgo serão entregues no Vapt Vupt Lozandes. Em nenhum dos casos é necessário o agendamento prévio.

Contexto

Nos últimos 5 anos, 11 novas unidades do Vapt Vupt foram inauguradas em Goiás, dentre elas a Bougainville e a sede do Detran na capital. As outras foram distribuídas em nova municípios, que são Itapaci, Luziânia, Campos Belos, São Luís de Montes Belos, Hidrolândia, Novo Gama, Jussara, Crixás e Padre Bernardo.