Esses são os municípios que devem receber maior volume de chuva no domingo (29) em Goiás

Áreas de instabilidade se formam em Goiás devido à combinação calor e umidade, favorece as pancadas de chuvas podem vir localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios. As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Embora essa previsão faça parte de praticamente todo o território de Goiás para o domingo (29), algumas cidades tendem a sentir um pouco mais as precipitações.

Quem lidera o ranking é Cristalina, onde a previsão prevê 25 mm de chuva em apenas um dia. Na cola, estão Formosa e Flores de Goiás. Nos municípios que fica no Nordeste do estado, a expectativa é que caia 20 mm de precipitação. Ceres também se enquadra neste panorama.

Goianésia, Rubiataba, Ipameri, Luziânia, além da capital, a ‘promessa’ é de que caiam 18 mm de água.

Um pouco atrás estão Anápolis, Aruanã e Porangatu, locais onde a previsão é de que caiam 15 mm em cada município.