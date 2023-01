Homem que sofreu humilhação em lotérica dá a volta por cima e ganha prêmio milionário

Um homem revelou como foi enfrentar uma humilhação na lotérica em que apostou e como foi a satisfação perceber que deu a volta por cima e ficou milionário depois da sorte sorrir para ele.

Stephen Munoz Espinoza, de 43 anos, vive na Flórida (EUA), e contou ao New York Post que, no momento em que estava esperando para ser atendido, um outro apostador chegou o empurrando com os braços, furando a fila.

Indignado, o estadunidense optou por comprar outro tipo de bilhete, em um balcão dentro do Publix Super Market, na cidade Delray Beach. “Foi o fim de um longo dia, e eu estava cansado”, disse.

O apostador pagou US$ 50 em um único ticket dourado e recebeu impressionantemente US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,1 milhões). “Não acredito que ganhei um milhão de dólares!”, destacou ao portal, ainda incrédulo.

Agora, rico, Stephen revelou que pretende investir parte do dinheiro e comprar uma boa casa para ele e a família usufruírem.

Os internautas ficaram chocados com a reviravolta. “Foi a primeira vez que vi os ‘humilhados sendo exaltados’ tão rápido”, brincou uma pessoa.