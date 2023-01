Um homem, de 43 anos, morreu após bater a motocicleta na traseira de um caminhão que estava estacionado. O acidente ocorreu em Anicuns por volta das 5h deste sábado (28).

O Portal 6 apurou que a esposa do homem chegou ao local e admitiu que ambos estavam ingerindo bebida alcóolica durante horas antes do acidente.

Entretanto, ele decidiu ir sozinho para casa, após ela adverti-lo do perigo. No entanto, algum tempo depois ele acabou batendo na traseira do caminhão. Na imagem, é possível perceber que a pista estava molhada.

Ao saber do acidente, ela chegou a pedir ajuda de um funcionário de um posto de combustível próximo, mas ambos nada puderam fazer.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito.