Mulher fica revoltada após sair para comemorar o aniversário da mãe e ter surpresa no final

Uma mulher foi até um fórum virtual contar sobre a indignação que enfrentou no dia do aniversário da mãe e o caso viralizou na internet, por diversos internautas se identificarem com ela.

Sem se identificar, a usuária do Mumsnet relatou ter duas irmãs e que, na ocasião, todas se dispuseram a organizar o aniversário da matriarca em um restaurante legal.

Uma das irmãs escolheu um restaurante requisitado, informou as demais, e todas consentiram. Para a festividade, todas levaram os maridos. Porém, apenas a mulher que decidiu o local levou os seis filhos adolescentes (com idades entre 12 e 19).

A usuária do fórum e a outra irmã – acompanhada dos esposos -, teoricamente, consumiram menos e deveriam pagar apenas o proporcional da conta, segundo a relatora.

No entanto, para a surpresa de todos, a mãe dos seis garotos pediu a conta, pagou 1/3 do valor e já ia saindo quando a mulher percebeu. Imediatamente, ela ficou revolta.

“Disse a ela que não pagaria uma divisão em três partes e que pagaria 1/3 da conta da minha mãe e as coisas que eu consumi. Minha irmã ficou furiosa e disse que deveríamos pagar igualmente por ser o aniversário da nossa mãe”, relembrou

Eu reforcei que eu e minha outra irmã pagaríamos somente pelo que consumimos e por parte da conta de nossa mãe. Não era nosso problema pagar pelo que ela, os filhos e o marido comeram”, destacou.

“Meu marido recentemente foi demitido, então minhas finanças estão bem instáveis no momento e minha família está ciente disso. Estou errada em pensar que minha irmã agiu de forma egoísta?”, questionou no fórum.

Reação

Os internautas ficaram indignados, apoiando a usuária. “Você definitivamente não está errada! Fique firme. Sua irmã, o marido dela e os filhos estão agindo de forma desonesta com você”,

“Ela é extremamente atrevida! Por que você deveria ser responsável por pagar o jantar dela e da família dela? Além disso, ela escolheu o restaurante, então foi tudo sobre ela e nada sobre sua mãe”, comentou outra.