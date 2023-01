Quatro eventos não religiosos para se jogar na folia e curtir o Carnaval em Anápolis

Fevereiro se aproxima e o mês traz a data preferida de muitos brasileiros, o carnaval. Em Anápolis, os foliões que ficarem na cidade poderão curtir com direito a esquenta com micaretas e até bloquinhos de rua.

Este ano as atrações serão diversas na cidade. Terá programação para os amantes do pagode, piseiro e até festa comandada pelo DJ Pedro Sampaio.

Pensando em ajudar os anapolinos na escolha para curtir o mês festivo, o Portal 6 preparou uma lista com quatro eventos não religiosos de Carnaval na cidade.

Bora Uai

O pré-carnaval ‘Bora Uai’ promete fazer um esquenta para a festividade. A festa comandada por Durval Lelys, Vinicius Cavalcante e Luiza Martins, será no dia 05 de fevereiro a partir das 16h, no Centro de Convenções de Anápolis.

Os ingressos tem valor mínimo de R$ 50 e já estão à venda pelo site BaladAPP. No camarote estará incluso Open Bar de Whisky Chivas 12, Beefeater, Absolut, Chandon Passion, cerveja, refrigerante, água, água tônica e RedBull e Open Food de Comida Japonesa, Frios, mini hambúrguer e lanche da madrugada.

Bloquinho dos Cumpade

O Bloquinho dos Cumpade será realizado nos dias 10 e 11 de fevereiro, na Estância Nobel. As atrações a se apresentarem serão o DJ Pedro Sampaio, Low, Kamisa10 e Mc Jacare.

Os interessados já podem adquirir os ingressos também pelo site BaladaAPP. Os valores individuais variam de R$ 80 a R$ 120.

Piseiro Mix

Também no dia 11, o Piseiro Mix será uma boa opção para os amantes do gênero musical. A festa será promovida no Centro de Exposições Agropecuárias de Anápolis com Barões da Pisadinha, Dalmir Junior e DJ Wam Baster.

O evento será dividido em pista, frontstage open bar, backstage e camarote sem bebidas a vontade. Os ingressos estão à venda no site BaladaAPP.

Carna Póa

O bloquinho de rua Carna Póa, que já que se tornou tradicional na cidade, vai ser realizado no dia 11 de fevereiro das 14h às 20h. A programação será no Bar do Miro, localizado no Jardim Europa, em Anápolis.

A atração principal da vez será a cantora Stéfane Lorena. Os ingressos podem ser adquiridos pessoalmente na loja de roupas femininas Le Póa ou no estabelecimento onde a festa vai acontecer.