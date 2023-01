Criança de 04 anos se afoga ao cair em piscina de condomínio em Anápolis

Uma criança de 04 anos se afogou na tarde deste domingo (29), após cair na piscina do condomínio Royal Life, no setor Chácaras Colorado, região do extremo Norte de Anápolis.

O Portal 6 apurou que a menor teria caído na água enquanto os pais estavam na churrasqueira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às pressas no local e conseguiu realizar o resgate.

Informações preliminares indicam que ela foi levada para a UPA Pediátrica consciente e não corre risco de morte.

Mais informações a qualquer momento.