Delegacia da Mulher vai investigar suspeita de abuso sexual de criança na UTI do HUGOL

A investigação do suposto abuso cometido pelo padrasto de uma criança de 05 anos, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), no sábado (28), ficará a cargo da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

O Portal 6 apurou que cena teria sido flagrada por uma enfermeira do hospital, que imediatamente chamou a polícia e avisou a direção da unidade de saúde.

Em nota, a assessoria do HUGOL informou que a mãe da criança havia autorizado o suspeito a entrar na UTI como se ele fosse o pai da criança.

Encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil da capital, o suspeito negou o crime. A pequena está internada na unidade de saúde para tratar um problema cardíaco.

“Ele não possui antecedentes. No momento da prisão, ele negou o abuso, disse aos militares que estava brincando. No interrogatório ficou em silêncio”, disse o delegado Bruno Costa e Silva ao G1.